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Содержание намеренно дискредитирует Китай, - Пекин резко отреагировал на коммюнике НАТО

Фото: Китай резко отреагировал на содержание коммюнике НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пекин резко отреагировал на содержание коммюнике НАТО с саммита в Вильнюсе, в котором говорится, что Китайская Народная Республика бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, а также его конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников и наносят ущерб безопасности Альянса", - говорится в коммюнике.

Согласно документу НАТО, Китай использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проектирования мощности, сохраняя при этом непрозрачность своей стратегии, намерений и военного наращивания.

"Содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, искажает позицию и политику Китая и намеренно дискредитирует Китай. Мы решительно выступаем против и отвергаем это", - говорится в заявлении миссии Китая в Европе.

Расширение НАТО в Азии

Китай решительно выступает против "продвижения НАТО на восток к Азиатско-Тихоокеанскому региону" и предупредил, что любые действия, угрожающие правам Пекина, будут иметь решительный ответ.

"Любое действие, которое ставит под угрозу законные права и интересы Китая, будет встречено решительным ответом", - говорится в сообщении.

По данным издания Nikkei Asia, несмотря на консенсус в НАТО по поводу необходимости углубления взаимодействия с индо-тихоокеанскими партнерами, среди стран-членов все же остаются разногласия по расширению присутствия Альянса в регионе.

Источник издания утверждает, что Североатлантический Альянс исключил формулировку по созданию офиса НАТО в Токио из итогового коммюнике.

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