Не смирился с переездом. Вице-чемпион Украины отпустил легионера за океан

Аргентинский хавбек смог покинуть чемпионат Украины. Легионер решил уйти из "Днепра-1" из-за возвращения "спортклубовцев" в родной город из Ужгорода после вылета из еврокубков.

Бланко перешел в "Тихуану" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. Контракт аргентинца с "Днепром-1" остается в силе до лета 2025 года. В ряды вице-чемпиона Украины он перебрался летом прошлого года.

С тех пор Бланко провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативных передачи. Ранее он защищал цвета "Индепендьенте" и "Дефенсы и Хустисии". В 2019 году сыграл один поединок в составе сборной Аргентины.

"Днепр-1" на старте сезона 2023/24

В чемпионате Украины "спортклубовцы" одержали лишь одну победу в четырех матчах. Днепровцы обыграли житомирское "Полесье" в стартовом туре (2:1), а затем расписали ничьи с "Минаем" и ЛНЗ и проиграли "Оболони" (1:2).

На европейской арене "Днепр-1" поочередно вылетел из трех турниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций – на стадии квалификации. Обидчиками "спортклубовцев" стали "Панатинаикос", пражская "Славия" и трнавский "Спартак". Неудачи стоили должности Александру Кучеру.

После вылета из еврокубков менеджмент "Днепра-1" решил вернуться в родной город. Прошлый сезон команда провела на Закарпатье, где играла домашние матчи УПЛ и быстро добралась до словацкого Кошице на еврокубковые поединки.