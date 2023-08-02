Менять место жительства снова разрешили через Дію. Но не для всех

В Дію вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг - смену места жительства. Но для мужчин от 18 до 60 лет эта функция недоступна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Теперь, чтобы сменить место жительства, не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАУ и ждать несколько дней. Делаете считанные клики в Дії - и статус в реестре меняется автоматически", - написал он.

Услуга предоставляется женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста. Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении. Чтобы сменить место жительства ребенка, нужно получить разрешение второго родителя, сообщил Федоров.

"Также вместе с Минобороны работаем над восстановлением услуги для мужчин призывного возраста. Ждите обновления", - добавил министр.

Новые функции в Дії

Напомним, заявление на получение компенсации через Дію могут подать украинцы, чье жилье было разрушено в результате вооруженной агрессии РФ. Ранее через Дію можно было подать только заявление о ремонте поврежденного имущества. Однако теперь программой "єВідновлення" могут воспользоваться и те граждане, жилье которых было уничтожено.

Также в приложении Дія можно заменить водительское удостоверение. При этом можно заказать либо пластиковый вариант, либо цифровой.