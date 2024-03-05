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Меняет формулировки. Китай перестал упоминать "мирное воссоединение" с Тайванем

Пекин, Вторник 05 марта 2024 20:58
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Меняет формулировки. Китай перестал упоминать "мирное воссоединение" с Тайванем Фото: Китай перестал упоминать "мирное воссоединение" с Тайванем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай отказался упоминать "мирное воссоединение" с Тайванем в новом правительственном докладе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, в докладе, который сегодня, 5 марта, представил премьер Ли Цян на открытии Всекитайского собрания народных представителей, не было формулировки о "мирном воссоединении" с Тайванем.

В докладе о работе правительства Китай повторил призыв к "воссоединению" с Тайванем, но при этом подчеркнул, что хочет "быть твердым" в этом вопросе, и отказался от слова "мирный", которое использовалось в предыдущих отчетах.

Несмотря на то, что это не первый случай отсутствия упоминания "мирного воссоединения", за изменением формулировок пристально следят как за возможным признаком более жесткой позиции в отношении Тайваня.

Также в докладе было указано, что Китай увеличит свои расходы на оборону на 7,2% в этом году, увеличив военный бюджет более чем в два раза за 11 лет.

Обострение между Китаем и Тайванем

Напомним, недавно зарегистрированный в Китае скоростной катер отказался от проверки властями Тайваня и во время преследования перевернулся у побережья тайваньского острова Кинмэнь.

В результате инцидента погибли двое китайских рыбаков.

После этого Китай назвал такой инцидент "жестоким поведением" властей Тайваня.

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