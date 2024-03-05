Змінює формулювання. Китай перестав згадувати "мирне возз'єднання" з Тайванем
Китай відмовився згадувати "мирне возз'єднання" з Тайванем у новій урядовій доповіді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, у доповіді, яку сьогодні, 5 березня, представив прем'єр Лі Цян на відкритті Всекитайських зборів народних представників, не було формулювання про "мирне возз'єднання" з Тайванем.
У доповіді про роботу уряду Китай повторив заклик до "возз'єднання" з Тайванем, але підкреслив, що хоче "бути твердим" у цьому питанні, і відмовився від слова "мирний", яке використовувалося в попередніх звітах.
Незважаючи на те, що це не перший випадок відсутності згадки "мирного возз'єднання", за зміною формулювань уважно стежать за можливою ознакою більш жорсткої позиції щодо Тайваню.
Також у доповіді було зазначено, що Китай збільшить свої витрати на оборону на 7,2% цього року, збільшивши військовий бюджет більш ніж удвічі за 11 років.
Загострення між Китаєм та Тайванем
Нагадаємо, нещодавно зареєстрований у Китаї швидкісний катер відмовився від перевірки владою Тайваню і під час переслідування перекинувся біля узбережжя тайванського острова Кінмень.
Внаслідок інциденту загинули двоє китайських рибалок.
Після цього Китай назвав такий інцидент "жорстокою поведінкою" влади Тайваню.
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