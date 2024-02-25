RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изменил позицию. Лидер правой партии Нидерландов готов обсуждать любую помощь Украине

Фото: Герт Вилдерс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лидер правой "Партии свободы" (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс дал понять, что готов рассмотреть вопрос о будущей военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вилдерс, который стремится возглавить новое правительство после того, как его партия выиграла выборы в ноябре, ранее утверждал, что Нидерланды должны прекратить поставки оружия в Украину, потому что оно необходимо им для защиты.

Сопротивление Вилдерса дальнейшей военной помощи было одним из нескольких камней преткновения, мешающих ему сформировать коалиционное правительство в течение трех месяцев после его победы на выборах, но в сообщении в социальной сети X он изменил свою линию. Но спустя месяцы политик все же изменил свою позицию.

""Партия свободы" поддерживает Украину и готова говорить о любом виде помощи", - сказал он, назвав войну России против Украины "незаконной и варварской".

Потенциальные партнеры Вилдерса по коалиции никогда не поддерживали его стремление прекратить поставки помощи Украине. В пятницу они подтвердили эту позицию, и в совместном заявлении несколько оппозиционных партий заявили, что хотят продолжать экономическую, политическую и военную поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Помощь от Нидерландов Украины

Нидерланды после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации оказывают Украине не только оборонную, но и финансовую помощь. В конце ноября глава МИД Нидерландов объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд. евро для поддержки Украины в 2024 году.

Также Нидерланды направили Украине танки и другую военную технику, а вместе с Данией возглавили авиационную коалицию.

22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

19 февраля также стало известно, что Нидерланды, которые недавно присоединились к коалиции дронов, уже начали передавать Украине беспилотники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине