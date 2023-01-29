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Россия держит в Черном море 15 кораблей: среди них есть носители ракет

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Украина, Воскресенье 29 января 2023 08:42
Россия держит в Черном море 15 кораблей: среди них есть носители ракет Фото: РФ вывела в Черное море три ракетоносителя (скрин видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 15 кораблей. Среди них есть ракетоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

По данным Братчука, в Черном море по состоянию на утро 29 января находятся три носителя ракет. Общий залп их составляет 20 "Калибров".

Напомним, вчера спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 16 кораблей.

Также отметим, что в ходе последней массированной атаки Россия выпустила по Украине 55 ракет разных типов. Украинские силы ПВО сбили 47 российских ракет.

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