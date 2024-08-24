Когда нужно менять паспорт на ID-карту: объяснение ЦНАП

Украинцы, пользующиеся паспортами в виде "книжечки", могут обменять их на пластиковые ID-карты. В некоторых случаях такая замена обязательна .

Когда нужно менять паспорт на ID-карту, в комментарии РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай .

Законодательство Украины не устанавливает конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года, обращает внимание Наталье Шамрай. Это означает, что владельцы таких паспортов могут обменять их на ID-карту по собственному желанию.

Однако есть случаи, когда замена на ID-карту обязательна. Это происходит, если паспорт образца 1994 года:

был потерян;

украден;

поврежден;

или если изменились личные данные владельца (например, фамилия).

"Также ID-карта выдается, если владелец паспорта не вклеил новое фото по достижении 25 или 45 лет в течение одного месяца, кроме случаев, когда достижение 25 или 45 летнего возраста произошло во время военного положения", - объясняет она.

Наталья Шамрай добавляет, что обязательная замена паспорта-книжечки на ID-карту не предусмотрена.

"Некоторые украинцы ошибочно считают, что паспорта старого образца нужно обязательно менять на ID-карты", - отмечает специалист.

После достижения 14 лет все граждане Украины получают свой первый паспорт в форме ID-карты – в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года № 302 "Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины (с изменениями).