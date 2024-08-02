Игры с огнем: почему запрещен тюнинг колес автомобиля

Замена колес – один из самых простых способов изменить облик автомобиля, а также – его поведение на дороге. Но с другой стороны даже такое поверхностное вмешательство в ходовую может представлять угрозу безопасности движения. Как избежать риска устроить аварию из-за тюнинга колес своего авто?

Итак, тюнинг – это настройка автомобиля под нужды владельца (от англ. tuning). А с помощью колес можно получить один из следующих результатов: изменить облик машины, улучшить ее управляемость или повысить комфорт движения. Инструменты каждый раз одни и те же – изменение размеров шин и колес. Комбинация размеров первых и вторых может быть разной, в зависимости от цели тюнинга. Однако главное здесь, чтобы "игра" с размерами не привела к угрозе безопасности.

Хотелось красиво, а получилось…

Работа с внешней эффектностью машины в нашей автомобильной культуре часто сводится к установке легкосплавных колес. И желательно, чтобы они были больше родных размеров, шире сами и шире расставлены в колесных арках.

Между тем заводской мануал не зря указывает все немногочисленные допустимые для конкретной модели варианты размерности шин и дисков – диаметр, ширину, вылет (ET). Нарушение этих размеров не только позволит основания для штрафов или непрохождения государственного техосмотра (когда такой, скажем, вернут). Хуже то, что "неправильное" колесо создает нештатные нагрузки на детали ходовой части – подшипник ступицы, ось, шаровые шарниры, колесные болты (шпильки) и т.д.

Как следствие какая-либо из этих деталей может не выдержать, подвеска разрушится, а колесо – отвалится на ходу. В результате владелец получает не красивый автомобиль на стильных "катках", а два неуправляемых физических тела, несущихся вперед, разрушая все на своем пути.

Гоночный вариант

Улучшить управляемость авто, повысить чувствительность и отклик ее руля – некоторые активные драйверы пытаются за счет соответствующих колес. Даже если речь идет об обычной семейной машине, ее комплектуют шинами низкого профиля. То есть – дисками увеличенного по сравнению со стандартным диаметром. При этом подобные шины и диски попутно окажутся шире допустимых – то есть опять-таки незаконными. И скорее всего, тоже опасны из-за нестандартного вылета (параметр дисков ЕТ), ведь он может понадобиться, чтобы разместить нестандартное колесо в тесном пространстве под стандартным крылом машины.

Но для колес с низкопрофильными шинами есть еще одна дополнительная угроза. Такая тонкая шина снижает устойчивость колес к ударам на ямах. И значит, даже на небольшой ухабе шина может быть разрублена и машина неожиданно потеряет управляемость. Ведь одно дело, когда низкопрофильная шина повреждается на спортивной модели, кинематика подвески которой рассчитана на подобные штатные колеса, и совсем другое, когда на скорости выходит из строя неродное колесо, и без того нарушавшее штатную ходовую геометрию.

Кратко

Когда уж вам конец необходимо укомплектовать машину необычными колесами, обратитесь к опыту европейских тюнеров. Они давно научились делать это, оставаясь в рамках строгого законодательства своих стран. К примеру, можно найти колеса с выразительным спортивным дизайном в разрешенных вашим автопроизводителем размерностях диска. Или использовать необычную окраску, так называемые фальшдиски, специальные колпаки, вайтволы и т.д. Поискать возможные варианты можно на клубных сайтах поклонников вашей модели или в старых бумажных каталогах тюнинговой продукции.