Медицина и услуги. С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Швеции

Украинские беженцы в Швеции испытывают значительные трудности с доступом к учреждениям, включая больницы и банки. Из-за отсутствия персонального номера украинцам часто отказывают в услугах.

С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Швеции, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Радио Свобода".

Что такое персональный номер в Швеции и почему украинцы его не получают

Граждане Швеции и люди с видом на жительство от 13 месяцев получают персональный номер – это десятизначный идентификационный код. Украинским беженцам предоставляют координационный номер, предоставляющий доступ к ограниченному перечню услуг.

Из-за отсутствия персонального номера украинские беженцы не могут открыть банковский счет, если не работают или не учатся в Швеции. Также есть ограничения в услугах государственных учреждений, доступ к врачу онлайн.

Украинцы с координационным номером не имеют права стоять в очереди на жилье от коммуны. Поэтому арендовать жилье приходится через посредника. Без персонального номера нельзя зарегистрироваться даже на дисконтные карты в магазинах.

Студенты со временной защитой без персонального номера не могут получить финансовую помощь Центрального стипендиального комитета.

Работать над изменениями в этой системе начала украинка Кристина Гевчук, которая стала координатором по интеграции украинских беженцев в Швеции. Она также попала в страну как бежавшая от войны.

"Персональный номер уже давно можно было предоставить. Законопроект о предоставлении украинцам этого номера и увеличении выплат – это не щедрость от шведского правительства. Это доказательство того, что парламент понял, что провалил интегрирование украинцев в шведское общество. Теперь они пытаются это исправлять", – говорит она.

В Швеции вид на жительство выдают всего на 12 месяцев, его необходимо ежегодно возобновлять. Такой срок автоматически не дает право получить персональный номер.

Фото: Митинг в Швеции против войны (unsplash.com)

Также в Швеции украинские беженцы не могут перейти из статуса временной защиты на статус искателя убежища, то есть изменить разновидность вида на жительство. Хотя такая возможность предусмотрена директивой о временной защите в ЕС.

Осенью 2023 года украинка встречалась со шведскими политиками, в частности, с министром миграции Швеции. Она освещает проблемы украинских беженцев в медиа и встречах с политиками.

"Многие украинские беженцы делятся, что чувствуют себя будто "вторым классом" в обществе. Поэтому, конечно, есть ощущение дискриминации", –говорит Кристина Гевчук.

Размер выплат беженцам не меняли 30 лет

Еще одной проблемой украинских беженцев в Швеции являются низкие социальные выплаты, которые предусмотрены и для соискателей убежища. Размер этой помощи не менялся с 1994 года.

Беженцы из других стран получают суточные выплаты, пока ждут ответа от миграционной службы. Это длится в среднем 10 месяцев. Украинцы получают подобные выплаты уже два года.

"Выплаты для украинцев плачевные. Только одна еда в Швеции дорогая. Фрукты, мясо, сыр стоят немало, а эти все продукты необходимы, в частности, для детей. Это еще даже не идет речь о лекарствах, средствах гигиены и одежде", – рассказывает Кристина Гевчук.

По ее словам, украинцам приходится искать благотворительные организации, церкви, где они могут получить дополнительную еду или необходимые вещи.

Фото: Поддержка Украины в Стокгольме (unsplash.com)

Украинка Кристина Буртник-Микитюк приехала в Швецию в начале полномасштабного вторжения с 5 детьми и родителями.

"Денег, которые мы получаем от миграционной службы, хватает на еду и гигиену на пол месяца. Когда мы куда-то идем с детьми, они просят купить игрушки, я же говорю, что денег у меня достаточно только на продукты", – рассказала многодетная беженка.

Семья ищет помощь в благотворительных организациях, где можно получить дополнительную еду, одежду или средства гигиены. Обычно семья обращается за помощью несколько раз в месяц.

В Гетеборге, втором по величине городе Швеции, за дополнительной помощью еженедельно обращаются 100-150 беженцев. Благотворители организовали там магазин, где можно бесплатно получить еду, одежду, средства гигиены.

"Хотя украинцев в Швеции сейчас меньше, люди не перестают приходить за помощью. К нам обычно ходят подростки 16-18 лет, которые оказались здесь сами, мамы с детками, пенсионеры, которым, возможно, сложнее всего, а также –украинцы среднего возраста. В частности многие из тех, кто уже работал, однако сейчас потерял работу из-за кризиса в некоторых сферах. Поэтому потребность в помощи достаточно большая", – объясняет Надежда Кваша, соучредитель благотворительной организации Help Ukraine Gothenburg.

Фото: Для украинских беженцев правительство готово изменить правила (unsplash.com)

Какая реакция правительства на проблемы украинских беженцев

Министр миграции Швеции Мария Мальмер Стененгард несколько недель назад подала законопроект об увеличении выплат украинским беженцам и предоставлении им персонального номера. Сумма пособия может возрасти с 71 кроны (6,3 евро) в день до 308 крон (27,5 евро).

"Правительство отправит законопроект на консультации в течение нескольких недель. После этого проект закона должен быть рассмотрен в шведском парламенте. Планируется, что законодательные изменения вступят в силу как можно скорее до конца года", – сказала чиновница.

По данным УВКБ ООН, временной защитой в Швеции пользуется более 42 тысяч украинских беженцев.