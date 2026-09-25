Кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию до конца года: список от ПФУ

Пенсионеры, живущие за границей или на оккупированных территориях, рискуют потерять выплаты – если не пройдут обязательную идентификацию до 31 декабря.

Кого это касается

Пройти идентификацию обязаны получатели пенсий и страховых выплат, которые:

проживают на временно оккупированных Россией территориях Украины;

временно находятся за границей - не менее 183 дней в году.

Крайний срок - 31 декабря ежегодно. Без подтверждения лица выплаты могут быть приостановлены.

Четыре способа пройти идентификацию

1. Онлайн - через вебпортал Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua. Для входа требуется квалифицированная электронная подпись - "Дія. Підпис" или "Дія.ID".

2. Видеозвонок – заявление для идентификации через видеосвязь можно подать на том же портале или позвонив по горячей линии:

0 800 503 753 (бесплатно)

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71.

3. Через посольство или консульство Украины - подойдет тем, кто находится за границей. Дипломатическое учреждение выдаст документ, подтверждающий: человек жив.

Документ можно подать электронно - через портал portal.pfu.gov.ua в разделе "О пенсионном обеспечении" - вкладка "Внесение изменений в пенсионное дело". Там нужно заполнить форму и добавить скан копию справки от консульства.

4. Лично - в любом сервисном центре Пенсионного фонда или банковском учреждении. При себе иметь паспорт.

Важно для тех, кто выехал из оккупации

Жители оккупированных территорий и оттуда выехавшие получают пенсию только при одном условии - они не получают выплаты от пенсионных органов России.

Если такая выплата есть - украинская пенсия не начисляется.

Между тем, Украина получила дополнительные средства на финансирование социальных выплат.