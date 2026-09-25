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Главная » Жизнь » Общество

Кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию до конца года: список от ПФУ

06:30 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию до конца года: список от ПФУ Фото: кто и как должен пройти идентификацию до конца года (коллаж РБК-Украина)
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Пенсионеры, живущие за границей или на оккупированных территориях, рискуют потерять выплаты – если не пройдут обязательную идентификацию до 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Кого это касается

Пройти идентификацию обязаны получатели пенсий и страховых выплат, которые:

  • проживают на временно оккупированных Россией территориях Украины;
  • временно находятся за границей - не менее 183 дней в году.

Крайний срок - 31 декабря ежегодно. Без подтверждения лица выплаты могут быть приостановлены.

Четыре способа пройти идентификацию

1. Онлайн - через вебпортал Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua. Для входа требуется квалифицированная электронная подпись - "Дія. Підпис" или "Дія.ID".

2. Видеозвонок – заявление для идентификации через видеосвязь можно подать на том же портале или позвонив по горячей линии:

  • 0 800 503 753 (бесплатно)
  • (044) 281-08-70
  • (044) 281-08-71.

3. Через посольство или консульство Украины - подойдет тем, кто находится за границей. Дипломатическое учреждение выдаст документ, подтверждающий: человек жив.

Документ можно подать электронно - через портал portal.pfu.gov.ua в разделе "О пенсионном обеспечении" - вкладка "Внесение изменений в пенсионное дело". Там нужно заполнить форму и добавить скан копию справки от консульства.

4. Лично - в любом сервисном центре Пенсионного фонда или банковском учреждении. При себе иметь паспорт.

Важно для тех, кто выехал из оккупации

Жители оккупированных территорий и оттуда выехавшие получают пенсию только при одном условии - они не получают выплаты от пенсионных органов России.

Если такая выплата есть - украинская пенсия не начисляется.

Между тем, Украина получила дополнительные средства на финансирование социальных выплат.

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк выделил 841 миллион долларов под гарантии Канады - эти деньги будут направлены непосредственно на пенсионные выплаты украинцам.

Напомним, изменения происходят и в банковской системе выплат. РБК-Украина сообщало, что АО "Укрэксимбанк" с 1 октября прекратило начислять пенсии на карточки - пенсионерам, не изменившим реквизиты, выплаты автоматически перенаправляются через отделение "Укрпочты".

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