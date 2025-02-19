В Киеве пересмотрят решение об остановке транспорта во время тревог

В Киеве пересмотрят решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог. В том числе с учетом возможного восстановления полноценного движения транспорта.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Мы совместно с правоохранителями, военными, ГСЧС продолжаем нарабатывать алгоритмы действий во время воздушной тревоги - с учетом восстановления полноценного движения общественного транспорта в столице, - заявил он.

Начальник КГГА отметил, что уже получены официальные предложения от правоохранительных структур по оптимизации порядка действий для водителей и пассажиров. При этом приоритетом остается безопасность.

"Это означает, что решение точно будет пересмотрено", - подчеркнул Ткаченко.