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В Киеве пересмотрят решение об остановке транспорта во время тревог

Среда 19 февраля 2025 09:36
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В Киеве пересмотрят решение об остановке транспорта во время тревог Иллюстративное фото: В Киеве пересмотрят решение об остановке транспорта во время тревог (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве пересмотрят решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог. В том числе с учетом возможного восстановления полноценного движения транспорта.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Мы совместно с правоохранителями, военными, ГСЧС продолжаем нарабатывать алгоритмы действий во время воздушной тревоги - с учетом восстановления полноценного движения общественного транспорта в столице, - заявил он.

Начальник КГГА отметил, что уже получены официальные предложения от правоохранительных структур по оптимизации порядка действий для водителей и пассажиров. При этом приоритетом остается безопасность.

"Это означает, что решение точно будет пересмотрено", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, в начале февраля Ткаченко провел совещание с военными, ГСЧС, полицией и транспортными предприятиями по работе общественного транспорта во время воздушных тревог. Тогда обсуждались предложения и замечания, направленные на решение проблемы транспортного коллапса в городе во время тревог.

Ткаченко тогда отметил необходимость сбалансировать безопасность и мобильность киевлян, учитывая, что остановка транспорта парализует движение и создает дополнительные угрозы.

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Киев Воздушная тревога
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