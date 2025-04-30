Изменения с 1 мая в Украине: к чему готовиться военнообязанным, водителям и учащимся

В мае заработают нововведения для некоторых категорий мобилизованных в Украине и появятся новые типы отсрочек в приложении "Резерв+". Изменятся стандарты светофоров и правила продажи бензина. А выпускники в следующем месяце будут сдавать НМТ.

РБК-Украина в материале ниже подробно рассказывает о важных изменениях мая 2025.

Главное:

Какие нововведения для мобилизованных с 1 мая?

Для кого истекает срок прохождения ВВК?

Что известно о новых отсрочках в "Резерв+"?

Как изменятся требования к светофорам?

Что изменится в продаже бензина и вырастет ли стоимость с 1 мая?

Когда стартует НМТ и что делать тем, кто не успел зарегистрироваться?

Срок БЗВП сокращают: для кого

Период прохождения базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) в следующем месяце сократится для военнообязанных украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и ранее относились к категории "ограниченно пригодные".

По решению военно-врачебной комиссии, такие лица могут проходить службу только в тыловых частях (в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК и СП, военных вузах, учебных центрах, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны).

Программа обучения для них с 1 мая будет предусматривать:

сокращение срока подготовки с 45 суток до 30 суток ;

; снижение уровня физических нагрузок ;

; формирование отдельных учебных подразделений.

Нововведения коснутся как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или проходит ее повторно.

ВВК для ограниченно пригодных

Формулировка "ограниченно пригодный" к военной службе была отменена в Украине еще в прошлом году.

Согласно новым требованиям законодательства, военнообязанные с такой отметкой в ​​военно-учетном документе должны пройти повторную военно-врачебную комиссию для определения степени годности к службе.

Предельный срок прохождения ВВК несколько раз продлевали, но окончательная дата установлена ​​на 5 июня 2025. Фактически май будет последним месяцем, чтобы пройти медосмотр.

Получить направление на ВВК можно через приложение "Резерв+" или лично в ТЦК.

После прохождения комиссии лицу будет предоставляться статус - пригоден или непригоден. Для каждого из них определены условия (непригодность на определенный период в связи с болезнью или прохождением лечения, пригодность к службе в боевых подразделениях или тыловых частях и т.п.).

Новые отсрочки в "Резерв+"

8 мая в приложении для военнообязанных "Резерв+" должны появиться два новых типа отсрочек от мобилизации:

для лиц с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев;

для граждан, у которых муж или жена находится на службе, а также ребенок в возрасте до 18 лет.

Следующим этапом в Минобороны планируют ввести возможность оплачивать через "Резерв+" штраф за нарушение правил воинского учета со скидкой 50%. Эта опция может заработать летом.

Зеленый цвет на светофорах изменится

С 1 мая вступает в силу новый стандарт ДСТУ, предусматривающий обновленные требования к установке светофоров.

Цвет светофора вместо традиционного зеленого будет изумрудным.

Вместо сплошных стрелок появятся шевронные (зеленые на черном фоне), которые будут заметнее издалека.

Также появятся совместные велопешеходные светофоры.

Будут устанавливаться таймеры обратного отсчета времени как на пешеходных, так и транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

Кроме того, будут введены кнопки для вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения, что обеспечит более удобное передвижение для людей с инвалидностью.

Как пояснили в Департаменте патрульной полиции, речь идет не о замене всех старых светофоров, а о стандартах для будущих реконструкций и строительства дорог.

В бензин будут добавлять спирт: вырастет ли стоимость

С 1 мая 2025 все украинские АЗС обязаны добавлять к бензину не менее 5% биоэтанола.

Это спирт, производимый из растительного сырья, например, кукурузы, который добавляют к бензину как компонент, снижающий вредные выбросы в атмосферу.

Такая добавка используется в течение длительного времени в Европе, а поскольку с начала полномасштабного вторжения наша страна активно импортирует топливо из ЕС, многие украинские водители ездят на поливе с биоэтанолом.

Бензин со спиртовой примесью считается безопасным для автомобилей.

На рынке биоэтанольная смесь сейчас дороже обычного бензина, однако цена на нефть на мировом рынке снижается. Поэтому эксперты прогнозируют, что в розницу цена для потребителя почти не изменится, а по оптимистическому сценарию может даже снизиться на 3-5 грн/л.

Стартует основная сессия НМТ

14 мая начнётся основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ). Тестирование продлится до 25 июня.

После 4 мая у зарегистрированных участников появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Эта информация не обнародуется публично из соображений безопасности.

Выпускники, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии, могут пройти тестирование во время дополнительной сессии НМТ - с 14 по 25 июля.

Регистрация на дополнительную сессию НМТ будет проходить 9-14 мая, а внести изменения в регистрационные данные можно до 19 мая.

В этом году тестирование будет включать 4 предмета (украинский язык, математика, история Украины и один дополнительный предмет по выбору). НМТ будут сдавать за один день в два этапа.

Напомним, о нововведениях в социальной сфере в следующем месяце мы писали в материале: "Тарифы, "новый сезон" субсидий и пенсии. Какие изменения ждут украинцев с 1 мая".

При подготовке использовались: публикации на портале Минобороны, данные Департамента патрульной полиции, информация Минобразования, текст закона 3796-ІХ.