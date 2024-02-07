Выплаты и BankID. В Швеции готовятся расширить поддержку украинцев

В законопроекте также предусмотрено существенное увеличение выплат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4 .

Правительство Швеции разработало законопроект, который позволит украинским беженцам зарегистрироваться в стране и получить шведский номер социального страхования. Об этом сообщила министр миграции Мария Мальмер Стенергард.

"Это означает, что они получат совсем другой доступ к шведской системе здравоохранения, возможность получить BankID, а также получают право на гораздо более высокую поддержку", – заявила она.

Украинцам нужен полный доступ к обучению на шведском языке, к услугам службы занятости, отметила министр. Законопроект будет вынесен на обсуждение, и ожидается, что он может вступить в силу осенью.

Ранее правительство критиковали за выплаты украинским беженцам, прибывшим в Швецию после вторжения России в Украину. Если законопроект будет принят, суточная сумма из нынешних 71 шведской кроны (6,28 евро) будет увеличена до 308 шведских крон (27,26 евро). То есть в месяц украинские беженцы будут получать около 818 евро.

Закон направлен на украинцев, которые находятся в Швеции более года и планируют остаться дольше.

Политики призывают правительство принять временную меру по увеличению финансовой поддержки украинцев до принятия закона.