ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинский бизнес восстановил положительные ожидания после пяти месяцев негатива

Украина, Понедельник 01 апреля 2024 14:04
UA EN RU
Украинский бизнес восстановил положительные ожидания после пяти месяцев негатива Фото: Бизнес положительно оценил перспективы в марте 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2024 года украинский бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос с 47,5 до 52,0 пункта, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.

"Улучшению настроений респондентов всех секторов способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности", - отметили в НБУ.

Украинский бизнес восстановил положительные ожидания после пяти месяцев негатива

В то же время, сдерживающими факторами остаются усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы, добавили в центробанке.

Украинский бизнес восстановил положительные ожидания после пяти месяцев негатива

По данным опроса, оценки занятости несколько улучшились, но остались неоднородными. Если руководители предприятий строительства и торговли были настроены на незначительное увеличение численности работников, респонденты промышленности и сферы услуг продолжали ожидать сокращения персонала.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 марта 2024 года. В опросе приняло участие 456 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

Тем не менее, темпы экономического роста будут ниже, чем в 2023 году (5,7%), в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Экономика Украины
NEWS
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ