Изменение правил. Украинских беженцев в Чехии просят искать себе жилье

На информационной странице чешского МВД для украинских беженцев "Naši Ukrajinci" предупреждают о том, что с 1 сентября 2024 года изменятся условия предоставления государственного гуманитарного жилья. С сентября оно будет предоставляться на срок до 90 дней.

"Изменение касается и тех, кто относится к категории уязвимых лиц. Если по состоянию на 1 сентября 2024 года вы превысите срок 90 дней с даты предоставления первой временной защиты, вам нужно будет до этого дня выселиться из государственного гуманитарного жилья", – обращают внимание на странице для украинцев.

Украинских беженцев призывают не оставлять поиск нового жилья на последний момент.

"До конца августа вам необходимо будет найти себе собственное жилье или договориться об оплате аренды помещения, в котором вы проживаете сейчас", – говорится в сообщении.

Как пояснили изданию в МВД Чехии, система экстренного проживания и убежища была задумана как временное решение по вопросу, что делать тем, кто не в состоянии арендовать жилье самостоятельно. Поэтому бесплатное проживание будет предоставляться в первое время после приезда.

"Уязвимые лица с особыми потребностями, которые не смогут самостоятельно обеспечить жилье, могут воспользоваться компенсационными и поддерживающими средствами социальной поддержки", – пояснили в ведомстве.

В Минтруда Чехии объяснили, что проживание людей со временной защитой поддерживают через:

предоставление финансовой помощи;

увеличение выплат на жилье для уязвимых лиц: в зарегистрированном жилье – 6 000 крон (243 евро) на человека, и 4 800 крон (194 евро) на человека в незарегистрированном жилье.

чрезвычайную неотложную помощь (MOP) в результате чрезвычайного происшествия, как потеря или угроза потери жилья. Такое пособие может быть назначено повторно в течение календарного года до 20 размеров прожиточного минимума.

В МВД Чехии советуют беженцам или арендовать отдельное жилье, или договориться с общежитием о дальнейшей оплате за проживание. Также можно обращаться в центры помощи беженцам, где предоставляют консультации по поиску жилья.