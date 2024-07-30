Изменение правил. Как украинцам в Польше не потерять статус PESEL UKR

Временная защита для украинских граждан в Польше продлена до 30 сентября 2025 года. Статус подтверждается номером PESEL UKR , который может быть аннулирован при выезде из страны.

Что делать, чтобы не потерять статус UKR и как его можно восстановить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Какие правила получения номера PESEL UKR

На статус временной защиты имеют право граждане Украины, прибывшие на территорию Польши с 24 февраля 2022 года и заявившие о намерении остаться в этой стране.

В Пограничной службе Польши обращают внимание, что с 1 июля действуют следующие правила оформления:

"Сразу по прибытии в Польшу вы должны явиться в любой муниципальный орган с действительным проездным документом и лично подать заявление на номер PESEL и статус UKR".

Если номер PESEL был присвоен до 1 июля 2024 года без статуса UKR, то статус UKR присваивается по заявлению и вносится в центральный реестр данных. Эти данные вносит любой муниципальный орган.

В то же время, если человек уже имеет номер PESEL, но личность была подтверждена на основании документа, отличного от проездного документа (например, карты поляка, документа с фотографией, позволяющей идентифицировать личность или свидетельства о рождении), он обязан в течение 60 дней повторно явиться в муниципальный орган для подтверждения личности на основании действительного проездного документа (загранпаспорта).

Фото: Оформление документов в Польше (gettyimages.com)

Что делать при пересечении границы, чтобы не потерять статус UKR

Погранслужба Польши объясняет: если въезд не был зарегистрирован начальником пограничной заставы во время пограничного контроля как въезд в связи с военными действиями или если человек въехал через границу, где пограничный контроль не осуществляется, нужно обратиться к местным властям с заявлением о восстановлении статуса UKR.

Власти гмины регистрируют данные, чтобы переназначить статус UKR. Если человек подтвердит, что его пребывание за пределами Польши не длилось более 30 дней или не было иных обстоятельств, оправдывающих потерю статуса UKR, то власти восстановят его.

Фото: Предъявление Diia.pl на границе Польши (twitter.com/straz_graniczna)

Чтобы въехать в Польшу, нужно иметь электронный документ Diia.pl, который вместе с проездным документом дает украинцам право пересекать границу многократно без необходимости получения визы.

"Помните: при пересечении границы всегда показывайте электронный документ Diia.pl. Непредоставление этого документа может привести к потере статуса UKR", - предостерегают пограничники.

Ребенок может пересекать границу на основании Diia.pl и с паспортом только с одним из родителей, имеющих Diia.pl.