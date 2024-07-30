Зміна правил. Як українцям у Польщі не втратити статус PESEL UKR

Тимчасовий захист для українських громадян у Польщі продовжений до 30 вересня 2025 року. Статус підтверджується номером PESEL UKR , який можуть анулювати при виїзді з країни.

Що робити, щоб не втратити статус UKR та як його можна відновити, РБК-Україна розповідає з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Які правила отримання номера PESEL UKR

На статус тимчасового захисту мають право громадяни України, які прибули на територію Польщі з 24 лютого 2022 року і заявили про намір залишитися у цій країні.

У Прикордонній службі Польщі звертають увагу, що з 1 липня діють такі правила для оформлення:

"Відразу після прибуття до Польщі ви повинні з’явитися до будь-якого муніципального органу з дійсним проїзним документом і особисто подати заяву на номер PESEL і статус UKR".

Якщо номер PESEL було присвоєно до 1 липня 2024 року без статусу UKR, то статус UKR присвоюється за заявою та вноситься до центрального реєстру даних. Ці дані вносить будь-який муніципальний орган.

Водночас, якщо людина вже має номер PESEL, але особу було підтверджено на підставі документа, відмінного від проїзного документа (наприклад, карти поляка, документа з фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу або свідоцтва про народження), вона зобов’язана упродовж 60 днів повторно з’явитися до муніципального органу для підтвердження особи на підставі дійсного проїзного документа (закордонного паспорта).

Фото: Оформлення документів у Польщі (gettyimages.com)

Що робити при перетині кордону, щоб не втратити статус UKR

Прикордонна служба Польщі пояснює: якщо в’їзд не був зареєстрований начальником прикордонної застави під час прикордонного контролю як в’їзд у зв’язку з воєнними діями або якщо людина в'їхала через кордон, де прикордонний контроль не здійснюється, треба звернутися до місцевої влади з заявою про відновлення статусу UKR.

Влада гміни реєструє дані, щоб перепризначити статус UKR. Якщо людина підтвердить, що її перебування за межами Польщі не тривало більше 30 днів або не було інших обставин, які б виправдовували втрату статусу UKR, то влада відновить його.

Фото: Пред'явлення Diia.pl на кордоні Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

Щоб в'їхати до Польщі, треба мати електронний документ Diia.pl, який разом із проїзним документом дає українцям право перетинати кордон багаторазово без необхідності отримання візи.

"Пам’ятайте: під час перетину кордону завжди показуйте електронний документ Diia.pl. Ненадання цього документу може призвести до втрати статусу UKR", - застерігають прикордонники.

Дитина може перетинати кордон на підставі Diia.pl та з паспортом лише з одним із із батьків, хто має Diia.pl.