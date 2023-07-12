СМИ установили, что Россия продолжает закупать Coca-Cola в странах Европейского союза

Компания Coca-Cola объявила об уходе с российского рынка почти сразу после вторжения РФ в Украину. Однако спустя год Москва продолжает закупать напиток у стран Европейского союза через десятки компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Bell .

Как устроена работа Coca-Cola по всему миру

Главная американская Coca-Cola Company владеет рецептами и правами на бренды Coca-Cola. Но сам напиток во всем мире разливают на своих заводах отдельные компании - ботлеры, которым американская Coca-Cola поставляет концентраты.

Заявление The Coca-Cola Company об уходе с рынка РФ означало, что прямые официальные продажи Coca-Cola, Fanta, Sprite и других ее брендов в России больше невозможны, даже несмотря на то, что американская компания сама ими никогда не занималась.

Кто владел заводами Coca-Cola в РФ

Десятью российскими заводами Coca-Cola владела, разливала и продавала газировку отдельная независимая компания - зарегистрированная в Швейцарии Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC).

Американской The Coca-Cola Company в ней принадлежит 21,3% акций. Крупнейшие акционеры швейцарской Coca-Cola HBC с 23,3% акций - семья греческих миллиардеров Левентис-Давид.

"Швейцарско-греческая Coca-Cola HBC, несмотря на обещания способствовать выполнению решения американской The Coca-Cola Company и заявления в поддержку Украины, уходить из России не собирается. Но возможность разливать и продавать напитки под брендами Coca-Cola она потеряла - по крайней мере легально", - пишет издание.

Как теперь Coca-Cola попадает на рынок

С прошлой осени вся Coca-Cola, продаваемая в России, - импортная. СМИ пишет, что на ее ввозе в Россию зарабатывают десятки компаний, которые привозят в страну кока-колу из ОАЭ, Ирана, Турции, Азербайджана, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии.

Также напиток завозят из европейских стран, таких как Венгрия, Польша, Германия, Албания, Великобритания, Италия, Дания.

The Bell пишет, что всего за 2022-2023 годы поставщики оформили более 100 деклараций о соответствии для ввоза оригинальных напитков Coca-Cola в Россию.

Выход Coca-Cola и других брендов из РФ

Более года назад сообщалось, что в России решили заменить Coca-Cola, ушедшую из РФ из-за войны в Украине. Отечественный аналог известной газировки будет производить на Ямале.

В сентябре 2022 года сообщалось, что PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России спустя шесть месяцев после того, как американская компания заявила о прекращении продаж и производства.

Однако недавно сообщалось, что американские компании Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. в прошлом году зафиксировали бурный рост продаж на территории России.