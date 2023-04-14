СМИ установили еще почти две тысячи погибших оккупантов, большая часть - "вагнеровцы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Треть из почти 20,5 тысячи погибших россиян приходится на тех, кто до начала полномасштабного вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных наемников ЧВК "Вагнера".

"Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 14 месяце", - говорится в материале.

При этом отмечается, что в ходе войны против Украины Россия могла потерять 41 тысячу оккупантов погибшими.

"Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 184 000 человек", - говорится в материале.

Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла более 181 тысячу своих военных.

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