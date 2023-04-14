ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СМИ установили еще почти две тысячи погибших оккупантов, большая часть - "вагнеровцы"

Новина українською →
Пятница 14 апреля 2023 22:35
СМИ установили еще почти две тысячи погибших оккупантов, большая часть - "вагнеровцы" Фото: СМИ установили еще почти две тысячи погибших оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За последние две недели журналистам удалось установить имена 1820 погибших на территории Украины российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Треть из почти 20,5 тысячи погибших россиян приходится на тех, кто до начала полномасштабного вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных наемников ЧВК "Вагнера".

"Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 14 месяце", - говорится в материале.

При этом отмечается, что в ходе войны против Украины Россия могла потерять 41 тысячу оккупантов погибшими.

"Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 184 000 человек", - говорится в материале.

Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла более 181 тысячу своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время
Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине