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СМИ установили еще почти 2 тысячи погибших в Украине оккупантов, среди них и офицеры

Фото: СМИ установили еще почти 2 тысячи погибших в Украине окупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За месяц журналистам удалось установить имена еще 1800 погибших на территории Украины российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC.

В общей сложности журналистам уже удалось установить имена 29 217 российских военных, погибших на войне в Украине. В том числе - по меньшей мере 870 человек, погибших во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. За последний месяц в список прибавилось 1800 имен.

Однако издание отмечает, что реальные потери российской стороны могут быть значительно больше. Ведь речь идет только о данных, которые журналистам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация из ряда кладбищ.

Кроме того, с началом контрнаступления ВСУ также фиксируется существенный рост потерь среди российских офицеров - особенно старшего звена.

С начала контрнаступления ВСУ Россия потеряла по меньшей мере двух генералов, 10 полковников, 8 подполковников и 14 майоров (сюда не входят 13 военных летчиков, погибших во время бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в конце июня).

Отмечается, что в последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии понесли только в первые месяцы вторжения в Украину.

Как пишет издание, рост потери среди командиров указывают на то, что решение ответственных задач в российской армии по-прежнему требует "ручного управления" и личного присутствия старших офицеров на линии фронта или вблизи нее.

Потери России в Украине

Следует отметить, что данные журналистов кардинально отличаются от публикуемых Генштабом ВСУ.

Согласно информации военного командования Украины, в войне против нашей страны было уничтожено 248 490 оккупантов. За прошедшие сутки, 3 августа, украинские военные ликвидировали 640 россиян.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются наибольшими со времен Второй мировой войны и уже превысили численное войско, как у 16 армий стран НАТО.

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