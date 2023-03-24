СМИ установили новые имена убитых оккупантов: за две недели - более тысячи

За две недели из открытых источников журналистам удалось узнать имена еще 1249 убитых в Украине российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медиазона ".

Как отмечает издание, всего в поименный список погибших солдат РФ уже внесли 18 023 имен. При этом полученное число не отображает всех потерь, поскольку данные установили только из открытых источников, а именно: постов родственников, новостей в региональных СМИ и сообщений местных властей.

Журналисты добавляют, что первое место среди потерь теперь занимают заключенные. Уже установлены имена 2,2 тысяч убитых россиян, которых завербовала ЧВК "Вагнера" для войны. Их продолжают массово уничтожать под Бахмутом.

Также подтверждена ликвидация более 1 600 мобилизованных. В общем поименном списке, который составила "Медиазона", их может быть больше, поскольку факт мобилизации указывают не всегда.

По информации издания, за две недели в Украине погибли четыре офицера в звании от подполковника. В частности, это Станислав Кудин, который в 2019 году командовал 36-ым дисциплинарным батальоном (дисбатом) из Забайкальского края. Стоит заметить, что в такие подразделения попадают осужденные за уголовные преступления военнослужащие.