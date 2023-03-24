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ЗМІ встановили нові імена вбитих окупантів: за два тижні - понад тисячу

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П'ятниця 24 березня 2023 15:55
ЗМІ встановили нові імена вбитих окупантів: за два тижні - понад тисячу Ілюстративне фото: ЗМІ встановили нові імена вбитих окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

За два тижні з відкритих джерел журналістам вдалося дізнатися імена ще 1249 вбитих в Україні російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазона".

Як зазначає видання, всього до поіменного списку загиблих солдатів РФ вже внесли 18 023 імен. При цьому отримана кількість не відображає всіх втрат, оскільки дані встановили лише з відкритих джерел, а саме: постів родичів, новин в регіональних ЗМІ та повідомлень місцевої влади.

Журналісти додають, що перше місце серед втрат тепер посідають ув'язнені. Вже встановлено імена 2,2 тисячі вбитих росіян, яких завербувала ПВК "Вагнера" для війни. Їх продовжують масово знищувати під Бахмутом.

Також підтверджено ліквідацію понад 1 600 мобілізованих. У загальному поіменному списку, який сформувала "Медіазона", їх може бути більше, оскільки факт мобілізації вказують не завжди.

За інформацією видання, за два тижні в Україні загинули чотири офіцери у званні від підполковника. Зокрема, це Станіслав Кудін, який у 2019 році командував 36-м дисциплінарним батальйоном (дисбатом) із Забайкальського краю. Варто зауважити, що до таких підрозділів потрапляють засуджені за кримінальні злочини військовослужбовці.

Нагадаємо, ще два тижні тому російські ЗМІ підтверджували загибель 16774 своїх військовослужбовців в Україні з початку повномасштабної війни.

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