ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

СМИ опровергли заявления металлургов о "самой дорогой электроэнергии" в Украине

Четверг 28 августа 2025 18:11
UA EN RU
СМИ опровергли заявления металлургов о "самой дорогой электроэнергии" в Украине Фото: rкакие цены на электричество в Украине (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В Украине появилась информация о возможном закрытии одного из крупнейших промышленных предприятий страны - "АрселорМиттал Кривой Рог". Причиной стали высокие цены на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию Telegraf.

Однако журналисты выяснили, что ситуация обстоит иначе. Хотя компания сообщила об убытках в 3,8 млрд грн за пять месяцев 2025 года и прогнозирует дополнительные расходы из-за новых ценовых ограничений, реальные тарифы для бизнеса на электроэнергию ниже.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что проблема металлургических предприятий заключается не столько в тарифах, сколько в самой модели их работы.

"Деятельность таких предприятий может оставаться убыточной при любой цене на электроэнергию. Металлурги традиционно апеллируют к государству, чтобы получить субсидии или льготы", - пояснил он.

Таким образом, заявления о "самой дорогой электроэнергии" в Украине и риске остановки производства больше выглядят как попытка получить льготы от государства, чем как объективная оценка рынка.

Напомним, ранее эксперт назвал "сознательной манипуляцией" информацию от представителей металлургического бизнеса о завышенных ценах на электроэнергию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы