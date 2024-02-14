СМИ рассказали, против кого ЕС введет санкции за депортацию украинских детей

Европейский союз планирует добавить в новый санкционный список против РФ лиц, которые причастны к депортации украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Настоящее время".
Отмечается, что в список вошел губернатор Белгородской области.
Власти Евросоюза настаивают, что чиновник причастен к насильственной депортации украинских детей в Россию, а также причастен к дальнейшим незаконным усыновлениям.
Также под санкции должна попасть Инна Варламова, которую обвиняют в похищении двух детей из детского дома в Херсоне. Для этого она посетила оккупированный город и перевезла их в Россию.
Похищенную 10-месячную девочку Варламова и Миронов усыновили, дав свою фамилию и изменив место рождения на Подольск.
К похищению детей, по мнению властей ЕС, также имеет отношение глава Белорусского отделения Красного креста Дмитрий Шевцов.
Он публично заявлял о депортации 50 детей из Лисичанска в Новополоцк. Позже это подтвердила оппозиционная режиму Александра Лукашенко группа "Киберпартизаны".
Издание пишет, что в список вошли:
Напомним, Европейский союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.
Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.
Bloomberg пишет, что Европейский союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление ракет России, которые используются против Украины.
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