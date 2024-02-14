СМИ рассказали, против кого ЕС введет санкции за депортацию украинских детей

Вячеслав Гладков

Отмечается, что в список вошел губернатор Белгородской области.

Власти Евросоюза настаивают, что чиновник причастен к насильственной депортации украинских детей в Россию, а также причастен к дальнейшим незаконным усыновлениям.

Жена главы партии "Справедливая Россия"

Также под санкции должна попасть Инна Варламова, которую обвиняют в похищении двух детей из детского дома в Херсоне. Для этого она посетила оккупированный город и перевезла их в Россию.

Похищенную 10-месячную девочку Варламова и Миронов усыновили, дав свою фамилию и изменив место рождения на Подольск.

Глава Красного креста Беларуси

К похищению детей, по мнению властей ЕС, также имеет отношение глава Белорусского отделения Красного креста Дмитрий Шевцов.

Он публично заявлял о депортации 50 детей из Лисичанска в Новополоцк. Позже это подтвердила оппозиционная режиму Александра Лукашенко группа "Киберпартизаны".

Кто еще может попасть в список санкций

Издание пишет, что в список вошли:

губернатор Рязанской области Павел Малков;

бывший губернатор Самарской области, а ныне заместитель генерального директора корпорации "Ростех" Владимир Артяков;

глава "крымского центра по борьбе с экстремизмом" Руслан Шамбазов;

судьи "Киевского районного суда Симферополя";

функционеры структур уполномоченного по правам детей;

главы военных предприятий.

13-й пакет санкций

Напомним, Европейский союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

Bloomberg пишет, что Европейский союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление ракет России, которые используются против Украины.