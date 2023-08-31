СМИ предположили, чем именно Украина могла атаковать вражескую цель на расстоянии в 700 км

Что этому предшествовало

Сегодня стало известно, что президент провел ежедневное селекторное заседание, на котором, в частности, заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя - оборонительные и наступательные действия. Зеленский отметил, что наше движение вперед не останавливается.

В Минстратегпром рассказали о собственном производстве.

"Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах", - написал президент.

СМИ уточняют, что вероятнее всего речь шла о недавней атаке на аэродром в городе Псков.

Чем Украина может атаковать вражеские цели на таком расстоянии

Defense Express пишет, что вариант с модернизированным комплексом "Нептун" можно даже не рассматривать.

Пока он может атаковать цели на расстоянии 400 км, а для увеличения зоны поражения его нужно еще модернизировать.

Отмечается, что остается вариант с беспилотником. Западные СМИ ранее сообщали, что Украина ведет разработки своих беспилотников, которые могли бы атаковать цели на расстоянии в 1000 км.

Исходя из открытых источников Defense Express пишет, что остановиться можно на двух уже известных вариантах, а именно дронах "Бобер" и "Морок". Таким образом издание считает, что украинские конструкторы могли создать дальнобойный дрон-камикадзе, который по характеристикам оказался лучше иранского "Шахеда".

Атаки на объекты в глубоком тылу РФ

Издание указывает, что в прошлом году были совершены атаки на российские аэродромы "Дягилево" и "Энгельс", на которых тогда базировалась стратегическая авиация РФ.

Тогда для этих атак могли использоваться переделанные советские дроны Ту-141 "Стриж". Это демонстрирует возможности Украины достаточно быстро разрабатывать свои виды вооружений.

Удары по Пскову

В ночь на 30 августа Украина атаковала беспилотниками сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

Согласно данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

Позже появились спутниковые снимки атаки украинских беспилотников на аэродром под российским Псковом.