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СМИ сообщили, что ромы избили сотрудника ТЦК в Мукачево: полиция опровергла

Мукачево, Среда 21 февраля 2024 11:07
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СМИ сообщили, что ромы избили сотрудника ТЦК в Мукачево: полиция опровергла Фото: полиция опровергла избиение военного ромами в Мукачево (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталья Юрченко

Драка с участием военного произошла в Мукачево Закарпатской области. Правоохранители отмечают, что это был бытовой конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Закарпатской области.

Детали конфликта

Недавно в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как неизвестные избивают мужчину в военной форме. Инцидент произошел в городе Мукачево.

В сети отметили, что пострадавшим якобы был сотрудник ТЦК, а нападающие - ромы.

СМИ сообщили, что ромы избили сотрудника ТЦК в Мукачево: полиция опровергла

скриншот видео

Реакция полиции

Главное управление полиции Закарпатской области отмечает, что инцидент являлся бытовым конфликтом. Правоохранители вставили установивших лиц, зафиксированных на видео.

При этом подчеркивают, что мужчина действительно военный, но конфликт не был связан с его служебной деятельностью. О ТЦК и ромах в сообщении полиции речь не идет.

Следователи полиции квалифицировали данное событие по ч. 2 ст. 296 УК, то есть хулиганство. По делу продолжаются все необходимые процессуальные действия для установления причин и обстоятельств инцидента.

Напомним, недавно в сети появился фейк, что якобы в Белой Церкви представители ТЦК избили парня, который после этого оказался в больнице и на следующий день скончался. Полиция опровергла эту информацию.

Также ранее в Харькове вооруженные люди в военной форме напали на блокпост. Неизвестные угрожали оружием полиции и потребовали не проверять их автомобили.

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Закарпатская область поліцейські ТЦК Мукачево
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