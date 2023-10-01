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В Харькове вооруженные люди в военной форме напали на блокпост: полиция открыла дело

Харьков, Воскресенье 01 октября 2023 21:49
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В Харькове вооруженные люди в военной форме напали на блокпост: полиция открыла дело Иллюстративное фото: в Харькове вооруженные люди в военной форме напали на блокпост (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные люди в военной форме напали на блокпост в Харькове и потребовали прекратить проверку их транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

В сети появилось видео, снятое 29 сентября. На нем видно, как на стационарном блокпосту в Харькове неизвестные люди в военной форме с автоматами приказали правоохранителям, которые несли там службу, лечь на землю.

Неизвестные угрожали оружием сотрудникам полиции и требовали не проверять их автомобили.

После этого в полиции сообщили об открытии уголовного производства по факту угроз правоохранителям.

В полиции установили, что около 15:00 29 сентября к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка.

Они требовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств при проезде через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

В этот же день по данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

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полиция харков
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