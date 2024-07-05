СМИ сообщили, что Орбан едет в Москву. Премьер Венгрии не подтвердил

"Следующий шаг, следующий шаг. Мы поговорим об этом, когда все будет готово", - многозначительно ответил Орбан, отвечая на вопрос о возможном визите в Россию.

Поэтому пока неясно, поедет ли он в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом Орбан заявил, что трудно оценивать влияние его поездки в Киев на переговоры Украины и РФ.

"Мы должны быть осторожны, когда говорим об этом. Трудно оценить влияние такой встречи. Венгрия должна знать свое место и свой вес. Сегодня нет диалога, а без него трудно двигаться к миру", - заявил он.

Премьер-министр Венгрии добавил, что Европа должна держать в руках компас мира и человечности. Орбан также подчеркнул, что он не ведет переговоры от имени ЕС, а лишь задает вопросы.

"Если мы будем сидеть в Брюсселе, мы не сможем приблизиться к миру. Каждый боится, что, когда он заключает перемирие, другой этим воспользуется", - сказал он.