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СМИ сообщили, что Орбан едет в Москву. Премьер Венгрии не подтвердил

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ряд СМИ сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Киев отправится в Москву. Однако он не подтвердил эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание 24.

"Следующий шаг, следующий шаг. Мы поговорим об этом, когда все будет готово", - многозначительно ответил Орбан, отвечая на вопрос о возможном визите в Россию. 

Поэтому пока неясно, поедет ли он в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом Орбан заявил, что трудно оценивать влияние его поездки в Киев на переговоры Украины и РФ. 

"Мы должны быть осторожны, когда говорим об этом. Трудно оценить влияние такой встречи. Венгрия должна знать свое место и свой вес. Сегодня нет диалога, а без него трудно двигаться к миру", - заявил он. 

Премьер-министр Венгрии добавил, что Европа должна держать в руках компас мира и человечности. Орбан также подчеркнул, что он не ведет переговоры от имени ЕС, а лишь задает вопросы.

"Если мы будем сидеть в Брюсселе, мы не сможем приблизиться к миру. Каждый боится, что, когда он заключает перемирие, другой этим воспользуется", - сказал он.

Визит Орбана в Киев

Впервые за более чем 10 лет, Орбан приехал в Киев на официальный визит 2 июля. Он приехал в связи с председательством Будапешта в ЕС.

Поднимали вопросы глобального соглашения о сотрудничестве между странами при встрече с Зеленским. Орбан предложил президенту Украины остановить военные действия до начала мирных переговоров с Россией.

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, не только Венгрия выступила с таким предложением.

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Российская ФедерацияВенгрияВиктор ОрбанВойна России против Украины