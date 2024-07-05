СМИ сообщили, что Орбан едет в Москву. Премьер Венгрии не подтвердил

Ряд СМИ сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Киев отправится в Москву. Однако он не подтвердил эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание 24.
"Следующий шаг, следующий шаг. Мы поговорим об этом, когда все будет готово", - многозначительно ответил Орбан, отвечая на вопрос о возможном визите в Россию.
Поэтому пока неясно, поедет ли он в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
При этом Орбан заявил, что трудно оценивать влияние его поездки в Киев на переговоры Украины и РФ.
"Мы должны быть осторожны, когда говорим об этом. Трудно оценить влияние такой встречи. Венгрия должна знать свое место и свой вес. Сегодня нет диалога, а без него трудно двигаться к миру", - заявил он.
Премьер-министр Венгрии добавил, что Европа должна держать в руках компас мира и человечности. Орбан также подчеркнул, что он не ведет переговоры от имени ЕС, а лишь задает вопросы.
"Если мы будем сидеть в Брюсселе, мы не сможем приблизиться к миру. Каждый боится, что, когда он заключает перемирие, другой этим воспользуется", - сказал он.
Впервые за более чем 10 лет, Орбан приехал в Киев на официальный визит 2 июля. Он приехал в связи с председательством Будапешта в ЕС.
Поднимали вопросы глобального соглашения о сотрудничестве между странами при встрече с Зеленским. Орбан предложил президенту Украины остановить военные действия до начала мирных переговоров с Россией.
По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, не только Венгрия выступила с таким предложением.
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