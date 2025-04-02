СМИ сообщили о "поиске уклонистов" в чатах ОСМД: что говорят в полиции

Что предшествовало

Накануне в СМИ и социальных сетях была распространена информация о том, что в чаты ОСМД начали добавлять правоохранителей. Некоторые пользователи начали писать, что это является одной из мер для поиска "уклонистов" от мобилизации.

Впоследствии выяснилось, что в одном из районов Киевской области правоохранители действительно были добавлены в чат ОСМД, однако это была инициатива самих председателей ОСМД. По их мнению, благодаря полицейскому будет мониториться и контролироваться общественный порядок в доме.

Что говорят в полиции

По данным ведомства, было установлено, имеют ли связь участие офицеров общины в чатах ОСМД и мобилизационные мероприятия.

"В соцсетях получило распространение видео с комментарием полицейского офицера общины по безопасности жителей на вверенной ему территории. Речь шла о приобщении ПОГа к чату ОСМД, чтобы быстрее реагировать на нарушения и помогать гражданам. С соответствующей просьбой к полицейскому обратились жители", - рассказали в полиции.

Там отметили, что некоторые пользователи соцсетей трактовали информацию искаженно, связывая это с мерами мобилизации.

"Призываем пользоваться проверенными источниками и не распространять ложную информацию", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее полиция предупредила украинцев о новой схеме мошенников, с помощью которой те получают доступ к личным аккаунтам и данным. В частности, злоумышленники используют для этого оскорбительные комментарии в соцсетях.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.