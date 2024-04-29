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СМИ пишут, что ТЦК в Черкассах приостановил прием документов на отсрочку: так ли это

Иллюстративное фото: в Черкассах могли приостановить прием документов на отсрочку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В СМИ появилась информация о том, что в Черкассах территориальные центры комплектования временно не принимают документы на отсрочку от мобилизации. В Сухопутных войсках отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "18000" и комментарий начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.

Что написали в СМИ

Издание "18000" со ссылкой на комментарий спикера Черкасского территориального центра комплектования Алины Кривошеи утверждает, что в Черкассах временно прекратили принимать документы на отсрочку. 

"После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочек. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", - приводит издание ее слова. 

При этом, как уточняют журналисты, документы будут снова принимать после того, как закон о мобилизации вступит в силу. 

Реакция Сухопутных войск

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо комментарии РБК-Украина отреагировал на такие утверждения. 

"Ясно, что это неправдивая информация", - подчеркнул он. 

При этом Фитьо допустил, что слова спикера Черкасского ТЦК могли вырвать из контекста. 

Закон о мобилизации

Напомним, нардепы Верховной рады Украины приняли во втором чтении закон о мобилизации, после чего документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Документ предусматривает, что все военнообязанные должны будут в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Также в законе прописаны новые ограничения для уклонистов.

Более детально о законе - в материале РБК-Украина.

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