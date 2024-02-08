СМИ пишут, что Беларусь перебрасывает технику к границе с Украиной. В ГПСУ отреагировали

Что пишут СМИ

Во вторник, 6 февраля, украинские СМИ со ссылкой на белорусский мониторинговый Telegram-канал "Беларускі Гаюн" начали писать о том, что Беларусь якобы переместила свою военную технику ближе к границе с Украиной.

Это было связано с учениями возле села Саки Брестской области. Туда отправили мотострелковую роту одной из механизированных бригад западного оперативного командования.

Реакция украинских пограничников

Спикер ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал такие слухи о военной техники РБ у границы с Украиной.

"Это сообщение не касалось того, что технику перебрасывают к границе с Украиной, а исключительно в направлении Бреста, в одну из точек, где проходили учения", - отметил он.

По словам Демченко, сейчас Украина не фиксирует какой-либо группировки, которое бы перебрасывали к украинской границе. Также не фиксируется и перемещения техники или личного состава на территории Беларуси.

Напомним, ранее стало известно, что силовые структуры Беларуси осуществляют давление на украинцев, проживающих в стране. Они склоняют их к сотрудничеству.