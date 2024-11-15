СМИ пишут о лишении водительских прав за игнорирование повестки, Минобороны отрицает

"Информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике, лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут", - пишет Минобороны.

Отмечается, что закон на самом деле предусматривает временное ограничение права управления в отношении тех граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, только по решению суда.

Для этого нужно:

обращение территориальный центр комплектования (ТЦК) в суд с исковым заявлением, если гражданин игнорирует повестку;

процедура подачи иска должна включать детальное описание требований, которые должны быть выполнены, а также документальное подтверждение уклонения от выполнения воинского долга;

"После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга", - добавляет Минобороны.

Мобилизация в Украине

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10449, который внес изменения в процедуру мобилизации. Нововведения начали действовать с 18 мая. Согласно новым требованиям, все граждане Украины, состоящие на воинском учете, должны до 16 июля актуализировать свои персональные данные. В то же время для некоторых категорий предусмотрены исключения.

Дополнительно было представлено новое мобильное приложение под названием "Резерв+", предоставляющее возможность доступа к электронному кабинету для лиц, подлежащих воинскому учету.