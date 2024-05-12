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СМИ писали, что Трамп планирует выдвинуть Гейли вице-президентом. Республиканец отреагировал

Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп опроверг информацию о планах выдвинуть Никки Хейли на должность вице-президента в случае своей победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как рассказывало Axios, кампания Трампа рассматривает кандидатуру Хейли в качестве вице-президента в случае победы республиканца на выборах. Об этом утверждали ознакомленные с ситуацией источники издания. Отмечалось, что отношения между Трампом и Хейли "прохладные", впрочем, он может использовать ее для своей победы, если будет осужден. 

Трамп, со своей стороны, в заметке на Truth Social, опроверг вышеупомянутую информацию и пожелал Хейли успехов. 

"Кандидатура Никки Хейли не рассматривается на должность вице-президента, но я желаю ей успехов!", - написал республиканец. 

Стоит также напомнить, что ранее, от Республиканской партии, кроме Дональда Трампа, в гонке участвовала и бывший посол США в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли, впрочем, она покинула гонку еще в начале марта. 

Выборы в США

Выборы президента США ожидаются 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии кандидатом выступает Дональд Трамп, а от Демократической - действующий глава Белого дома Джо Байден. В середине апреля крупнейшие медиа Штатов призвали действующих кандидатов на пост президента провести дебаты.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украина будет сотрудничать со Штатами, вне зависимости от результатов предстоящих выборов.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп