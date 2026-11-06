СМИ озвучили, где у россиян не вышло с импортозамещением и приходится тратить миллиарды

Россия в течение полномасштабной войны в Украине так и не смогла избавиться от зависимости от западных производителей лекарственных средств. Импортные препараты, особенно дорогостоящие и сложные в производстве, продолжают занимать значительную долю фармацевтического рынка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По подсчетам Bloomberg на основе данных исследовательской группы DSM, за первые восемь месяцев 2026 года Россия потратила на лекарства почти 700 млрд. рублей (около 8,6 млрд. долларов). При этом примерно 56% этой суммы пришлось на импортные препараты.

Для сравнения, в 2022 году доля импортного лекарства в общих затратах также составляла 57%. То есть, за почти пять лет войны и заявленного курса на импортозамещение зависимость российского рынка от иностранной фармацевтики практически не изменилась.

Особо сложной остается ситуация с производством специализированных препаратов, которые российские компании пока не могут полноценно воспроизвести.

Почти весь критически важный фармацевтический импорт поступает из стран, которые Кремль официально считает недружественными.

Какие западные компании зарабатывают на российском фармрынке

Несмотря на заявленный курс на импортозамещение, среди крупнейших поставщиков лекарств в Россию до сих пор преобладают западные фармацевтические корпорации.

По итогам первых трех кварталов 2026 года в десятку крупнейших игроков российского фармацевтического рынка вошли:

швейцарские Roche и Novartis;

британская AstraZeneca;

французский Sanofi;

американские AbbVie и Johnson & Johnson;

аргентинская Tuteur Group.

При этом в первой десятке оказались только три российские компании.

Важно, что фармацевтическая продукция и основные медицинские изделия в большинстве своем не попали под западные санкции по гуманитарным соображениям. Поэтому торговля лекарствами остается одним из немногих направлений, где экономические связи с Западом не прекратились.

По данным Евростата, за январь-июль 2026 экспорт товаров из Евросоюза в РФ сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время поставки фармацевтической продукции, напротив, выросли почти на треть - до 6,7 млрд евро.

Почему Россия не может заменить иностранные препараты

В конце прошлого года диктатор Владимир Путин утвердил план развития здравоохранения, согласно которому 80% жизненно необходимых лекарств, на которые приходится основная часть государственных закупок, должны производиться внутри России.

Однако добиться этой цели пока не удалось. Самая большая проблема – дорогостоящие специализированные препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и редких заболеваний.

Российские производители научились выпускать аналоги некоторых популярных иностранных медикаментов. В частности, они разработали альтернативу препарату Ozempic датской Novo Nordisk, который применяют для лечения диабета и снижения веса.

Также российские компании копируют немецкий препарат Xarelto от Bayer, который используют для предотвращения тромбов.

По данным Bloomberg, за первые восемь месяцев 2026 года объемы фармацевтического производства в России были примерно на 71% выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Однако увеличение производства не означает, что страна смогла создать свою полноценную фармацевтическую отрасль. В большинстве своем российские предприятия копируют уже имеющиеся препараты, а не разрабатывают новые инновационные лекарства.

Таким образом, несмотря на рост собственного производства, Россия продолжает тратить миллиарды долларов на иностранные медикаменты, а ее планы по фармацевтическому импортозамещению остаются нереализованными.