RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СМИ назвали количество "вагнеровцев" на фронте. Большинство из них - заключенные

Фото: владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (currenttime.tv)
Автор: Татьяна Зарембо

Среди ”вагнеровцев”, воюющих в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По оценкам Белого дома, как отмечает The Hill, в настоящее время в Украине находятся 50 тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", включая 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных из российских тюрем.

"Для нас совершенно очевидно, что ЧВК "Вагнер" становится конкурирующим центром власти для российской армии и других российских министерств", - прокомментировал эти данные координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, владелец "Вагнера" Евгений Пригожин и другие чиновники компании вербовали осужденных из тюрем для боевых действий на передовой, поскольку сталкиваются с проблемами вербовки среди других россиян.

"Некоторые из этих заключенных имеют серьезные заболевания", - добавил он.

Кроме того, Кирби отметил, что Пригожин тратит более 100 млн долларов в месяц на финансирование операций "вагнеровцев" в Украине, а его частная армия воюет вместе с российскими войсками. При этом представитель Совета нацбезопасности подчеркнул, что Пригожин мотивирован желанием влияния на ситуацию в России и его отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным.

Недавно РБК-Украина сообщало, что США ужесточает санкции против ЧВК "Вагнер".

Напомним, что ЧВК "Вагнер" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вагнеровцы