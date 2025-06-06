Издание пишет, что в рамках вывода войск из Курской области украинское командование хотело усилить подразделения в Донецкой области. Но такой перегруппировке помешала необходимость защищать Сумскую область.

В результате этого россиянам удалось прорвать оборону между городами Покровск и Торецк, усилив давление на Константиновку, важный логистический узел.

The Telegraph обращает внимание, что Константиновка расположена на ключевом перекрестке автомобильных и железных дорог, она является стратегически важной для обороны в Донецкой области.

При этом потеря города может усложнить усилия по снабжению ВСУ и потенциально поставит Краматорск в зону досягаемости российской тяжелой ракетной артиллерии, что, по предупреждению украинских офицеров, может иметь катастрофические последствия.

"Учитывая цель Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) оккупировать всю Донецкую область, Константиновка является главной первоначальной целью летнего наступления России", - пишет издание.

Неназванные украинские военные источники рассказали журналистам, что они допускают потерю Константиновки. Но, по их словам, это не будет катастрофой, поскольку Россия понесет тяжелые потери во время возможных городских боев.