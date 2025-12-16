ua en ru
СМИ написали о новом налоге на восстановление: во власти объяснили ситуацию

Украина, Вторник 16 декабря 2025 18:19
UA EN RU
СМИ написали о новом налоге на восстановление: во власти объяснили ситуацию Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Восстановление Украины после войны будет происходить на средства от партнеров, инвестиции, а также репарационные деньги от России. В то же время введение дополнительных налогов на восстановление пока не рассматривается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниила Гетманцева в Telegram.

"Мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление. Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные нами средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от РФ. Точка", - подчеркнул депутат.

Создание в Украине Фонда восстановления

Гетманцев сделал такое заявление в ответ на слова заместителя министра развития общин и территорий Алены Шкрум, которая в интервью украинскому Forbes рассказала о создании Фонда восстановления.

"Работаем над отдельным Фондом восстановления", - заявила она.

По ее словам, для наполнения его средствами в Украине могут ввести отдельный налог, по примеру Японии. Она добавила, что его не будут вводить до завершения войны.

Кроме того, заместитель министра назвала создание Фонда и поиск источников для его наполнения "вынужденным шагом". Она отметила, что "ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны".

Введение налога не рассматривается

Позже Шкрум объяснила, что Минразвития не планирует никакого налога на восстановление, а ее слова в интервью неверно интерпретировали. Она подчеркнула, что финансировать восстановление страны должны не украинцы и европейцы, а Россия.

"Минразвития действительно работает нам поиском различных источников для финансирования восстановления. Прежде всего это средства доноров. В нашем плане также - запустить специальный Фонд восстановления, по примеру других стран, пострадавших от масштабных разрушений", - пояснила заместитель министра.

Шкрум пояснила, что в интервью Forbes Ukraine лишь привела пример в виде введения специального налога отдельными странами.

Повреждения Украины в результате войны

Напомним, в результате войны в Украине разрушено или повреждено более 50% жилого фонда, а в некоторых населенных пунктах почти не осталось уцелевших зданий. Поэтому решение об их восстановлении будут приниматься с учетом огромного количества факторов. Согласно оценкам Киевской школы экономики, с начала полномасштабного вторжения общая сумма прямых убытков превысила 157 млрд долларов.

Стоимость восстановления Украины будет как минимум втрое дороже суммы убытков. В частности, по последним подсчетам Всемирного Банка, общая стоимость восстановления и восстановления страны составляет 486 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

