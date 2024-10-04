Стоимость восстановления Украины будет втрое больше предварительной суммы убытков, - Шуляк

По предварительным оценкам, в результате боевых действий Российской Федерации, в Украине разрушены или повреждены более 50% жилищного фонда, а некоторые из населенных пунктов почти не имеют уцелевших зданий. Поэтому решения об их восстановлении будут приниматься с учетом огромного количества факторов. Среди возможных примеров – готовность впоследствии вернуться хотя бы 50% населения.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она рассказала, что согласно оценкам Киевской школы экономики, с начала полномасштабного российского военного вторжения общая сумма прямого ущерба превысила 157 млрд дол. Среди всех украинских регионов, в ТОП-5 по уровню убытков входят Донбасса, где общая сумма убытков составляет 37,3 млрд долларов, Харьковщина – 30,2 млрд долларов, Луганщина – 17,1 млрд долларов, Запорожская область – 14,7 млрд долларов , Херсонщина – 12,2 млрд долларов.

Наибольшая доля в общем объеме прямого ущерба в этих и других регионах Украины нанесена жилым зданиям – почти 59 млрд долларов, и инфраструктуре – почти 40 млрд долларов.

"Только на начало 2024 года из-за боевых действий повреждено или разрушено 50% жилищного фонда в значительном количестве населенных пунктов. Наибольшие разрушения жилья в таких городах как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Лисичанск, Попасная, Изюм и Волноваха Некоторые из них разрушены до основания. Например, в Северодонецке повреждены 90% жилого фонда, такие города как Бахмут и Марьинка почти не имеют неповрежденных зданий", - рассказала Шуляк, ссылаясь на данные КШЭ.

При этом она отметила, что стоимость восстановления Украины будет, по меньшей мере, в три раза дороже суммы убытков. В частности, по последним подсчетам Всемирного Банка, общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составляет 486 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

Учитывая эти цифры, подчеркнула Шуляк, нужны крайне взвешенные решения по поводу того, какие населенные пункты восстанавливать, по каким критериям это делать и как распределять ответственность во время этих процессов.

Парламентарий рассказала, что сейчас завершается доработка специального законодательства, которая будет регулировать все аспекты восстановления. Речь идет о законопроекте "Об основных принципах восстановления". Первые наработки уже готовы и недавно завершиться публичные консультации, в ходе которых собрали более 1 тыс. экспертов и всех стейкхолдеров, чтобы проанализировать его нормы.

"Сейчас мы собираем все полученные предложения, оформляем их и направим в Минвосстановление. Они также доработают их и на рассмотрение парламента мы уже представим общий продукт. Потребность в нем безоговорочная – нужно на уровне законодательства прописать очень многое. В частности, каким образом проводить восстановление разрушенных населенных пунктов, по каким критериям? Есть вопросы и по распределению полномочий – что делает Кабмин, что делает Агентство восстановления, что делают органы местного самоуправления. Это важно зафиксировать на уровне закона", - отметила Шуляк.

Она добавила, что согласно предварительным наработкам законопроекта, решение о восстановлении уничтоженных населенных пунктов может приниматься в зависимости от того, сколько жилья там осталось, вернется ли туда хотя бы 50% населения, проживавшего там до войны, и будет ли там водоснабжение, отопление и электроэнергия И это, по ее словам, только пример возможных критериев для отбора.

"Пока идет их доработка и финальный список критериев для возможности восстановления определит Кабмин по итогам этих доработок. Доработке подлежат в том числе факторы, которые будут влиять на решение о том, какие населенные пункты Украина будет восстанавливать в первую очередь и которые, к сожалению, возможно восстанавливать не будет" , – объяснила Шуляк.

Она подчеркнула, что прежде всего следует разработать критерии, по которым будет определяться статус населенных пунктов, которые либо значительно повреждены, либо полностью разрушены. Без этого этапа невозможно подойти к обсуждению принципов их восстановления. Или не восстановление.

При подготовке наработок законопроекта, отметила Шуляк, предлагалось несколько вариантов таких критериев. Первый – определенный процент уничтоженной или значительно поврежденной жилой недвижимости того или иного населенного пункта. Другой из предложенных критериев – определенный процент имеющейся критической инфраструктуры в нем, поскольку от этого будет зависеть возможность или невозможность получения его жителями таких базовых услуг как электроэнергия, газ, водоснабжение, водоотвод, горячая вода, отопление и т.д.