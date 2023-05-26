СМИ за две недели установили более тысячи имен убитых в Украине оккупантов

В России журналисты за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, которых ликвидировали в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC .

По данным издания, за две недели только из открытых источников удалось узнать 1361 имя убитого российского солдата, который воевал против Украины. Всего список ликвидированных оккупантов состоит из 24 005 имен.

Журналисты предполагают, что такое число по меньшей мере в два раза меньше реального количества потерь России на войне против Украины.

"К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев. Следовательно, по наиболее консервативной оценке, всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять убитыми 48 тысяч человек", - отмечает издание.

При этом, как пишет BBC, общие потери россиян с учетом раненых могут составлять по меньшей мере 216 тысяч человек.

В поименном списке издания содержится большое количество заключенных (4315) и мобилизованных (2293), которых военное командование РФ отправляет на передовую.

Потери России в войне против Украины.

Стоит заметить, что данные журналистов кардинально отличаются от тех, которые публикует Генштаб ВСУ.

Согласно информации военного командования Украины, в войне против нашей страны были уничтожены 205 720 солдат РФ. При этом за прошедшие сутки, 25 мая, украинские военные убили 460 врагов.