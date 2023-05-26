ЗМІ за два тижні встановили понад тисячу імен вбитих в Україні окупантів
У Росії журналісти за два тижні встановили понад тисячу нових імен окупантів, яких ліквідували в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.
За даними видання, за два тижні лише з відкритих джерел вдалося дізнатися 1361 ім'я вбитого російського солдата, який воював проти України. Усього список ліквідованих окупантів складається з 24 005 імен.
Журналісти припускають, що таке число щонайменше вдвічі менше за реальну кількість втрат Росії на війні проти України.
"До такого висновку ми дійшли, вивчаючи обстановку на цвинтарях у більш ніж 65 російських населених пунктах протягом останніх 15 місяців. Отже, за найбільш консервативною оцінкою, всього в ході вторгнення в Україну Росія могла втратити вбитими 48 тисяч людей", - зазначає видання.
При цьому, як пише ВВС, загальні втрати росіян з урахуванням поранених можуть становити щонайменше 216 тисяч осіб.
У поіменному списку видання міститься велика кількість ув'язнених (4315) та мобілізованих (2293), яких військове командування РФ відправляє на передову.
Втрати Росії у війні проти України.
Варто зауважити, що дані журналістів кардинально відрізняються від тих, які публікує Генштаб ЗСУ.
Згідно з інформацією військового командування України, у війні проти нашої країни було знищено 205 720 солдатів РФ. Минулої доби, 25 травня, українські військові вбили 460 ворогів.
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