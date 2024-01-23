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СМИ узнали о предложениях Польши и стран Балтии по 13-му пакету санкций против РФ

Вторник 23 января 2024 17:02
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СМИ узнали о предложениях Польши и стран Балтии по 13-му пакету санкций против РФ Архивное фото: СМИ узнали о предложениях Польши и стран Балтии по 13-му пакету санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша и страны Балтии подготовили новые предложения по санкциям ЕС против России. К ним относятся запрет на импорт СПГ и запрет на импорт алюминия из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что предложение Польши и стран Балтии, кроме введения запрета на импорт СПГ и алюминия из России, вводит ряд других решений, направленных на сдерживание экономического и технологического развития России.

Какие предложения внесли страны Балтии и Польша

Под санкции ЕС должны попасть:

  • запрет на передачу знаний;
  • научное сотрудничество и финансирование исследований в России;
  • дальнейшие меры по борьбе с обходом санкций со стороны РФ;
  • усиление санкций в авиационной сфере; расширение списка
  • запрещенной продукции, используемой при производстве дронов.

Санкции должны затронуть не только РФ

Польша и страны Балтии также хотят, чтобы новый пакет санкций охватывал и Беларусь. Идея заключается в том, чтобы не дать России обойти ограничения ЕС с помощью Минска.

Предложения будут включены в переговоры в рамках 13-го пакета санкций Евросоюза против России.

13-й пакет санкций

Напомним, Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе. Но достичь соглашения по 13 пакету санкций до следующего месяца будет непросто, поскольку последний потребовал недель переговоров, отмечает Bloomberg.

Politico писало, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.

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Российская Федерация Польша Санкции против России Балтия
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