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СМИ узнали, зачем близкий к Путину олигарх заплатил за свадьбу сына Трампа

23:06 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Беттина Андерсон и Дональд Трамп-младший (из открытых источников)

Российский олигарх Умар Кремлев стремится вернуть контроль над олимпийским боксом своей ассоциации IBA и получить политический рычаг через сына президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев уплатил не менее 170 тысяч долларов за аренду частного острова и фейерверк-шоу на праздновании свадьбы Дональда Трампа-младшего с Беттиной Андерсон.

Щедрый подарок и присутствие россиянина на события вызвали беспокойство среди американских законодателей.

Конгрессмен Роберт Гарсия из комитета по надзору Палаты представителей США публично задал вопрос: "Что он получил взамен? Нам нужны ответы".

По данным The Telegraph, за этими отношениями стоит четкая стратегическая цель – вернуть организации IBA право проводить олимпийские турниры.

Международный олимпийский комитет лишил IBA статуса глобального руководящего органа из-за коррупции и политизированных решений, в частности, запрета Украинской федерации бокса.

Пока Кремлев пытается использовать деньги и связи, чтобы вернуть влияние на мировой спорт.

"Я горжусь тем, что могу назвать Умара не только лидером, но и другом", - заявлял ранее Трамп-младший во время совместного мероприятия IBA.

Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) возглавляет IBA с 2020 года. В прошлом он имел судимость и возглавлял Федерацию бокса России.

Свое восхождение в российских властных кругах он начал благодаря связям с байкерским клубом "Ночные волки" и руководителем службы безопасности российского диктатора Владимира Путина.

Затем Кремлев получил монополию на рынок ставок и лотерей в РФ, а в 2024 году Путин вручил ему Орден Дружбы.

Напомним, ранее Беттина Андерсон, супруга Дональда Трампа-младшего, подтвердила в Instagram, что российский олигарх Умар Кремлев уплатил им послесвадебные гуляния на частном острове на Багамах.

Позже на ситуацию отреагировал и сам президент США Дональд Трамп. Он заявил, что его сын Дональд Трамп-младший вернет российскому бизнесмену Умару Кремлеву деньги, которые тот потратил на организованные свадебные торжества.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампсканалБокс