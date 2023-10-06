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СМИ узнали, как россияне вербуют сербов на войну против Украины

Россия, Пятница 06 октября 2023 16:29
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СМИ узнали, как россияне вербуют сербов на войну против Украины Фото: Россия вербует сербов на войну в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

СМИ узнали, как власти РФ пытаются привлечь в свою армию несколько сотен сербов, для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

О том, что Россия пытается привлечь в свою армию несколько сот сербов, первым сообщило французское издательство Intelligence Onlaine в августе этого года.

Кто стоит за вербовкой

В вербовке участвует гражданин Сербии Давор Савичич, который в 2014 году формировал взвод сербов в составе ЧВК "Вагнера". "Фонтанка" писала в 2016-м, что Давор Савичич с позывным Волк - "старый товарищ" командира ЧВК Дмитрия Уткина (позывной Вагнер).

Тогда Савичич отрицал связь с группой "Вагнера" и утверждал, что "занимается строительством в Химках".

По данным издания, Савичич заявил, что готов к осени 2023 года сформировать в составе 106-й тульской дивизии ВДВ полноценную сербскую бригаду, в которую войдет до тысячи граждан Сербии.

"Мы официально сейчас подписываем контракт с министерством обороны, проходим через красногорский военкомат. Сразу отправляем людей на рязанский полигон, и после доподготовки ребята работают на луганском направлении. Хочу пригласить и россиян, и сербов. Подразделение существует и будет работать", - сказал Савичич.

Со своей стороны, сербский снайпер Деян Берич рассказал, что сербы, которых вербуют в армию РФ, подают заявления на гражданство РФ.

"Ребята приезжают, мы встречаем их, сразу идут в военкомат, подписывают контракт и подаются на гражданство Российской Федерации. Это не только Сербия, вся бывшая Югославия. Но добровольцев в российской армии больше всего из Сербии", - сообщил Берич.

Оформление сербов как военных армии РФ

Схему с набором сербов, по данным издания, придумали власти Московской области. За это якобы отвечает выходец из ФСБ.

Обрабованные сербы прилетают в Россию, селятся во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, после чего специальный нотариус готовит их документы для местного военкомата, а контракты с Минобороны РФ оформляются уже в Королеве.

Источники издания утверждают, что эту схему придумал руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, который предложил ее губернатору Андрею Воробьеву.

Каратаев работает в подмосковном правительстве с 2014 года, а до этого служил в ФСБ.

Вербовка сербов

Напомним, ранее в российской соцсети "ВКонтакте" появились фото с якобы прибывшими в Запорожскую область сербскими боевиками.

Позже спецслужбы Сербии начали проверять информацию о возможном участии своих граждан в войне против Украины.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов для войны против Украины.

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