СМИ узнали время встречи Зеленского и Трампа в США

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом сегодня, 28 июля, во второй половине дня по киевскому времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Deutsche Welle Михаила Комадовского в соцсети Х.
К своей публикации он прикрепил скриншот графика Трампа, и согласно этому кадру, встреча лидеров Украины и США состоится в 9:30 по восточному времени (16:30 по киевскому). Также отмечается, что доступа прессы не будет (то есть встреча будет за закрытыми дверями).
После этого уже в 11:00 (18:00 по Киеву) Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча тоже будет без прессы.
"После этого оба лидера, как ожидается, примут участие в похоронах сенатора Линдси Грэма", - написал журналиста, вероятно, имея ввиду, что и Зеленский, и Нетаньяху, будут вместе с Трампом на похоронах.
Напомним, сутками ранее издание Sky News опубликовало интервью с Владимиром Зеленским, в котором президент слегка приоткрыл информацию, о чем намерен поговорить в Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, он планирует затронуть тему поставок ракет к ПВО, а также обсудить переговорный процесс о мире и формат этих переговоров. Он отметил, что у американской стороны есть три идеи.
Также вечером 27 июля CNN сославшись на свои источники тоже написало, что встреча будет посвящена мирному процессу между РФ и Украиной. Чиновник Белого дома на условиях анонимности сказал, что этой войне пора положить конец.
Напомним, что на этой неделе Сенат США должен будет рассмотреть пакет "адских" санкций против России, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.
По информации издания The Hill, накануне у Зеленского состоится встреча с сенаторами. На эту встречу пригласили абсолютно всех сенаторов, в количестве 100 человек. Ключевой темой, вероятно, станут санкции.