СМИ узнали время встречи Зеленского и Трампа в США

К своей публикации он прикрепил скриншот графика Трампа, и согласно этому кадру, встреча лидеров Украины и США состоится в 9:30 по восточному времени (16:30 по киевскому). Также отмечается, что доступа прессы не будет (то есть встреча будет за закрытыми дверями).

После этого уже в 11:00 (18:00 по Киеву) Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча тоже будет без прессы.

"После этого оба лидера, как ожидается, примут участие в похоронах сенатора Линдси Грэма", - написал журналиста, вероятно, имея ввиду, что и Зеленский, и Нетаньяху, будут вместе с Трампом на похоронах.

Что важно знать о встрече Зеленского и Трампа

Напомним, сутками ранее издание Sky News опубликовало интервью с Владимиром Зеленским, в котором президент слегка приоткрыл информацию, о чем намерен поговорить в Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, он планирует затронуть тему поставок ракет к ПВО, а также обсудить переговорный процесс о мире и формат этих переговоров. Он отметил, что у американской стороны есть три идеи.

Также вечером 27 июля CNN сославшись на свои источники тоже написало, что встреча будет посвящена мирному процессу между РФ и Украиной. Чиновник Белого дома на условиях анонимности сказал, что этой войне пора положить конец.