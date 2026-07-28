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СМИ узнали время встречи Зеленского и Трампа в США

05:48 28.07.2026 Вт
2 мин
Что известно о встрече Зеленского и Трампа?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом сегодня, 28 июля, во второй половине дня по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Deutsche Welle Михаила Комадовского в соцсети Х.

К своей публикации он прикрепил скриншот графика Трампа, и согласно этому кадру, встреча лидеров Украины и США состоится в 9:30 по восточному времени (16:30 по киевскому). Также отмечается, что доступа прессы не будет (то есть встреча будет за закрытыми дверями).

После этого уже в 11:00 (18:00 по Киеву) Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча тоже будет без прессы.

"После этого оба лидера, как ожидается, примут участие в похоронах сенатора Линдси Грэма", - написал журналиста, вероятно, имея ввиду, что и Зеленский, и Нетаньяху, будут вместе с Трампом на похоронах.

Что важно знать о встрече Зеленского и Трампа

Напомним, сутками ранее издание Sky News опубликовало интервью с Владимиром Зеленским, в котором президент слегка приоткрыл информацию, о чем намерен поговорить в Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, он планирует затронуть тему поставок ракет к ПВО, а также обсудить переговорный процесс о мире и формат этих переговоров. Он отметил, что у американской стороны есть три идеи.

Также вечером 27 июля CNN сославшись на свои источники тоже написало, что встреча будет посвящена мирному процессу между РФ и Украиной. Чиновник Белого дома на условиях анонимности сказал, что этой войне пора положить конец.

Что еще известно о визите

Напомним, что на этой неделе Сенат США должен будет рассмотреть пакет "адских" санкций против России, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

По информации издания The Hill, накануне у Зеленского состоится встреча с сенаторами. На эту встречу пригласили абсолютно всех сенаторов, в количестве 100 человек. Ключевой темой, вероятно, станут санкции.

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