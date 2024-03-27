СМИ узнали, сколько потеряет Украина по новому проекту беспошлинной торговли с ЕС
В Совете ЕС обновили проект соглашения, предусматривающий продление беспошлинной торговли с Украиной. В частности, по предварительным оценкам, Киев может потерять 331 млн евро в бюджете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
В частности, как пишет издание, частично учтены требования Польши и Франции - обновленный базовый период, который будут учитываться, определяя объемы поставок украинской агропродукции.
"Ориентироваться предлагают не только на 2022 и 2023 годы, но и на вторую половину 2021-го", - отмечают журналисты.
Конечно, против таких нововведений выступала Украина, поддерживаемая рядом государств ЕС, которые выступили за предоставление ей возможности самостоятельно зарабатывать средства на продажи, в частности, своей агропродукции. Против поправок выступают Германия, Нидерланды, Финляндия, страны Балтии, Люксембург.
В чем отличие
Как пишет "Радио Свобода", предварительный проект договоренности, согласованный с Европарламентом, предусматривал, что квоты на следующий период, который начнется с июня этого года, будут рассчитывать исходя из объемов украинского агроимпорта за 2022-2023 годы, когда для него уже действовали льготы - отсутствие пошлин и квот.
Сколько денег потеряет Украина?
По оценкам Еврокомиссии, озвученным на закрытом заседании послов стран-членов ЕС, которым представили обновленный проект соглашения, Украина потеряет 86 млн евро, если второе полугодие 2021-го будут брать также за основу расчетов.
"В целом же ограничения, основанные на оценках импорта за половину 2021, 2022 и 2023 года, оценили в 331 млн евро потерь для украинского бюджета", - говорится в статье.
Польша и Франция, как сообщил собеседник издания, поддержали обновленный вариант соглашения, заручившись поддержкой ряда стран ЕС, включая Италию, Венгрию, Австрию.
Беспошлинная торговля Украины с ЕС
25 марта СМИ сообщали, что Евросоюз отсрочил запланированное утверждение соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Европарламент и Европейский совет предварительно согласовали продление до июня 2025 года ввоз украинских товаров без пошлин и квот. Ожидается, что принятие договоренностей состоится уже в апреле.
Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.
Напомним, в конце января РБК-Украина писало, что Европейская комиссия официально предложила продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины. Но вместе с тем были предложены ограничения по импорту.
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