В СМИ узнали, кто причастен к обстрелу волонтеров во время эвакуации в Херсоне

"Российский провоенный Telegram-канал "Омерзительная 8" выложил видео обстрела катеров на Днепре. Журналист Дилан Бернс узнал в них лодки немецких волонтеров, работу которых он снимал в момент обстрела. В результате атаки был ранен британский волонтер Джон Джонс", - пишет издание.

Во время удара по лодкам пострадали двое спасателей, которые пытались эвакуировать гражданских. Как писал канал "Омерзительная 8", лодки атаковала ЧВК "Ливадия", которая, по словам гауляйтера Евгения Балицкого, принадлежит Сергею Аксенову.

В частности, была информация и о том, что "Лавадия" связана с ЧВК "Вагнер". Аксенов, в свою очередь, публично заявлял о поддержке частной военной компании Евгения Пригожина.

Российский обстрел лодки во время эвакуации

Вечером 11 июня, российские оккупанты обстреляли лодку с гражданскими и спасателями, которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левобережья. Люди пошли на соответсвующий шаг из-за того, что враг отказывался помогать жителям левого берега Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.

Сначала сообщалось о шести пострадавших, однако их количество стремительно росло. Позже стало известно так о тех погибших.