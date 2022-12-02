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Снизит цену победы. Кулеба призвал как можно скорее передать Украине системы Patriot

Новина українською →
Киев, Пятница 02 декабря 2022 21:48
Снизит цену победы. Кулеба призвал как можно скорее передать Украине системы Patriot Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина начала переговоры о выделении ВСУ комплексов Patriot в первые дни российского вторжения, но сейчас настало время принятия решения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы начали наш разговор о передаче комплексов Patriot в самом начале войны — даже фактически перед войной. Но теперь пришло время принимать решения. Не буду скрывать, что это было бы огромной помощью. Это действительно помогло бы нам защитить страну и минимизировать цену, которую мы платим за выживание зимой", - заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также заявил, что у него нет ни единого сомнения в том, что Украина переживет эту зиму.

"Вопрос в том, какой будет цена прохождения этой зимы. И, безусловно, наличие ПВО Patriot, наличие других передовых систем ПВО, их доставка в Украину в течение недель, а не месяцев, значительно снизит цену. И позволит нам защитить наши города и нашу критически важную энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул он.

Ранее Кулеба заявил, что украинские посольства за последнее время 17 раз получали различные посылки и письма с угрозами, а также взрывчатыми веществами.

Также по словам главы МИД Украины, правительство начало переговоры с Германией о предоставлении систем противовоздушной обороны Patriot.

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Дмитрий Кулеба ПВО Вторжение России в Украину
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