Уменьшили зависимость от РФ. Сербия и Болгария завершили строительство газопровода

Сербия и Болгария завершили строительство совместного газопровода, чтобы уменьшить зависимость от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Трубопровод протяженностью 170 километров от сербского города Ниш до окрестностей столицы Болгарии Софии имеет годовую пропускную способность 1,8 миллиарда кубометров, что может покрыть до 60% потребления Сербии.

Соединение с Болгарией даст Сербии доступ к новому источнику газа. В частности, новый газопровод позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а Болгарии - к газу из Западной Европы или Адриатического моря.

В то же время новый балканский трубопровод уменьшит газовую зависимость от России.

Напомним, в феврале этого года мы сообщали, что Болгария начала строительство долго откладывавшейся газовой линии с соседней Сербией, которая позволит поставлять нероссийский газ в Белград и повысит надежность поставок в юго-восточную Европу.

В ноябре Болгария начала взимать дополнительный налог на транзит российского газа.

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