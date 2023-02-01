Болгария построит трубопровод в Сербию для отказа Белграда от российского газа
Болгария начала строительство долго откладывавшейся газовой линии с соседней Сербией, которая позволит поставлять нероссийский газ в Белград и повысит надежность поставок в юго-восточную Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что 170-километровый газопровод будет введен в эксплуатацию к концу года, заявил министр энергетики Болгарии Росен Христов.
Болгария, рассматривающая проект с 2012 года, планирует к концу октября подготовить 62-километровый участок на своей территории. По словам чиновников, Сербия, начавшая строительство в феврале прошлого года, также будет готова к осени.
"Этот проект дает региону новые возможности для подлинной диверсификации и безопасности поставок", - заявил президент Болгарии Румен Радев на церемонии открытия, на которой также присутствовал президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, страны получают расширенный доступ к европейским рынкам. "Сербия получает доступ к новым источникам газа, поступающим из Южного газового коридора и терминалов сжиженного природного газа в Эгейском море", - сказал он.
В настоящее время единственная газовая ветка между двумя странами - транспортировка российского газа из газопровода "Турецкий поток" в Сербию.
Новый трубопровод, частично финансируемый за счет помощи Европейского Союза, предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам из Южного газового коридора и терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Греции и Турции.
Трубопровод, который позволит газу идти в обоих направлениях, диверсифицирует маршруты, соединяющие Болгарию с европейской газовой сетью.
Болгария, которая была отрезана от импорта российского газа в апреле прошлого года, открыла новую газовую соединительную линию с Грецией, по которой в настоящее время транспортируется 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год. София также заключила долгосрочную сделку с Турцией по импорту СПГ.
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